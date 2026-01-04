Патриарх Кирилл: в России формируется особая цивилизация

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о формировании в России особой цивилизации, которая будет привлекательной для большого числа стран мира.

«Особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя»,— сказал патриарх Кирилл в своей проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля (цитата по «РИА Новости»).

Патриарх отметил, что в России продолжается активное строительство храмов, в то время как на Западе церковные здания зачастую перепрофилируются для светских нужд.