Силы ПВО сбили 103 БПЛА над Россией за семь часов

С 16:00 до 23:30 мск 3 января силы ПВО сбили 103 беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 44 дрона было сбито над Брянской областью, по 18 — над Калужской областью и Московским регионом. Еще пять беспилотников уничтожили над Тульской областью, по 4 — над Орловской областью, Крымом и Азовским морем. Три БПЛА сбили над Ростовской областью, а также по одному — над Курской, Тверской областями и Краснодарским краем.

Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений в результате атаки в регионе нет. С вечера 3 декабря в московских аэропортах Внуково и Жуковский, а также в воздушных гаванях Ярославля и Иваново действуют временные ограничения на полеты.