В Пензенской области ограничили движение до утра 4 января из-за снегопада

В связи с ожидаемым усилением ветра до 25 м/с, сильным снегопадом и снежными заносами на дорогах, ФКУ «Поволжуправтодор» продлил временное ограничение движения на участках федеральных трасс до 09:00 4 января. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

На федеральных трассах в Пензенской области введены ограничения до утра 4 января

Фото: Нина Шевченко

Фото: Нина Шевченко

Также подписан приказ об ограничении движения транспорта на дорогах регионального значения с 21:00 3 января до 09:00 4 января. За сутки на дорогах работало 220 единиц техники, использовано более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов.

Межведомственное взаимодействие с участием «Поволжуправтодор», региональных МЧС и Госавтоинспекции обеспечивало оперативную реакцию на ситуацию. Ситуация находится на контроле главы региона.

