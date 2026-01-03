Пентагон о том, как Трамп отдал приказ, как захватили Мадуро и сколько планировали операцию
Пентагон: ВС США атаковали ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог захватить Мадуро
Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн на пресс-конференции в Мар-а-Лаго рассказал, как США готовили операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сколько военной техники и времени для этого потребовалось. Главные заявления американского генерала — в подборке «Ъ».
Дэн Кейн и Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
- Трамп отдал приказ о проведении операции в Венесуэле 3 января в в 22:46 по времени восточного побережья США (6:46 мск).
- В 1:01 ночи после подготовки к десанту спецназ вылетел для захвата Мадуро и его жены.
- В 3:29 вертолет доставил Мадуро и Флорес на борт авианосца «Иводзима».
- Один летательный аппарат США попал под огонь в ходе операции в Венесуэле, но сохранил способность остаться в полете.
- В операции по захвату Мадуро участвовало более 150 самолетов и вертолетов.
- В состав американских вооруженных сил входили истребители F-22, F-35, F-18, стратегические бомбардировщики B-1 и B-2, вспомогательная авиация, а также большое количество беспилотников.
- Операция по захвату Мадуро под кодовым названием «Абсолютная решимость» планировалась несколько месяцев.
- Спецслужбы, в том числе ЦРУ и АНБ, участвовали в подготовке похищения Мадуро.
- ВС США атаковали ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог захватить Мадуро.
- Захвативший Мадуро спецназ США много раз вступал в боестолкновения при отходе на свою плавучую базу.
- Мадуро и его жена сдались и были взяты под стражу министерством юстиции при содействии американских военных.
- Силы США в Карибском регионе остаются в состоянии повышенной готовности.