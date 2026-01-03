Пентагон о том, как Трамп отдал приказ, как захватили Мадуро и сколько планировали операцию

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн на пресс-конференции в Мар-а-Лаго рассказал, как США готовили операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сколько военной техники и времени для этого потребовалось. Главные заявления американского генерала — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэн Кейн и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дэн Кейн и Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Трамп отдал приказ о проведении операции в Венесуэле 3 января в в 22:46 по времени восточного побережья США (6:46 мск).

В 1:01 ночи после подготовки к десанту спецназ вылетел для захвата Мадуро и его жены.

В 3:29 вертолет доставил Мадуро и Флорес на борт авианосца «Иводзима».

Один летательный аппарат США попал под огонь в ходе операции в Венесуэле, но сохранил способность остаться в полете.

В операции по захвату Мадуро участвовало более 150 самолетов и вертолетов.

В состав американских вооруженных сил входили истребители F-22, F-35, F-18, стратегические бомбардировщики B-1 и B-2, вспомогательная авиация, а также большое количество беспилотников.

Операция по захвату Мадуро под кодовым названием «Абсолютная решимость» планировалась несколько месяцев.

Спецслужбы, в том числе ЦРУ и АНБ, участвовали в подготовке похищения Мадуро.

ВС США атаковали ПВО Венесуэлы, чтобы спецназ мог захватить Мадуро.

Захвативший Мадуро спецназ США много раз вступал в боестолкновения при отходе на свою плавучую базу.

Мадуро и его жена сдались и были взяты под стражу министерством юстиции при содействии американских военных.

Силы США в Карибском регионе остаются в состоянии повышенной готовности.

Анна Токарева