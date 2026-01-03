Глава СКР хочет знать, почему в саратовском поселке разбиты дороги

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обращением жителей поселка Латухино Саратовской области. Об этом сообщили в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В саратовском поселке Латухино выявили многочисленные ямы на дорогах

Фото: Нина Шевченко В саратовском поселке Латухино выявили многочисленные ямы на дорогах

Фото: Нина Шевченко

В обращении указывалось на длительное отсутствие ремонта дорог, на которых зафиксированы многочисленные ямы, отсутствие уличного освещения и тротуаров, а также на неисправность системы водоотведения, из-за которой сточные воды сбрасывались в реку. Многие жители неоднократно обращались в государственные органы, но результатов не получили.

Господин Бастрыкин поручил руководителю саратовского управления СК представить доклад о результатах расследования. Центральный аппарат ведомства контролирует ход дела.

Нина Шевченко