В Саратове за реконструкцию фонтана на Ильинской площади переплатили 386 тысяч

В Саратове при реконструкции фонтана на Ильинской площади в 2025 году были выявлены незаконные расходы бюджетных средств. Об этом сообщила городская счетная палата в Telegram-канале.

Фото: t.me / kspsaratov За реконструкцию фонтана в Саратове переплатили почти 400 тысяч рублей

В июне 2025 года администрация Октябрьского района заключила контракт с ООО «Техинвест-Сервис» (ТИС) на реконструкцию этого фонтана. Сумма чуть превышала 23 млн руб. Закончить работы требовалось до августа того же года. По итогу стоимость работ уменьшилась до 21,23 млн руб. В октябре контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Ведомство установило, что заказчик переплатил 386 тыс. руб. за гранитные облицовочные плиты из-за некорректного расчета стоимости стройматериалов. Также были зафиксированы завышенные расходы на «энергоресурсы», однако точная сумма переплаты не была названа. Результаты проверки переданы в мэрию и гордуму.

ООО «ТИС» учреждено в Челябинске в ноябре 2013 года. Компания работает в сфере оптовой торговли водопроводным и отопительным оборудованием. Директор и единственный владелец — Александр Трубин. Среднесписочная численность сотрудников ТИС составляет шесть человек. В 2024 году оборот фирмы составил 66 млн руб., чистая прибыль — 9 млн руб. Стоимость активов достигла 32 млн руб. (+38%). Компания выступала исполнителем госконтрактов 65 раз. Общая сумма составила 381 млн руб.

