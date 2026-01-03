Хоккейная «Лада» начала 2026 год с поражения в матче с «Северсталью»

В первом матче 2026 года хоккейный клуб «Лада» из Тольятти проиграл во время выездного матча «Северстали» из Череповца со счетом 4:2. Игра прошла в субботу, 3 января.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В первом периоде череповчане Давид Думбадзе и Роман Абросимов забросили две шайбы в ворота волжан. Во втором периоде Артур Тянулин передал шайбу Райли Савчуку, который сначала попал в голкипера, а затем повторным броском забросил шайбу. На 49-й минуте Абросимов забил второй гол (3:1). На 53-й минуте Томаш Юрчо после передачи Андрея Алтыбармакяна переиграл вратаря и сократил отставание «Лады». В концовке игры тольяттинцы заменили голкипера шестым полевым игроком, но пропустили еще одну шайбу от Давида Думбадзе, который закрепил окончательную победу за «Северсталью».

Георгий Портнов