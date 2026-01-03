Глава СКР взял на контроль расследование дела об аварийном доме в Оренбуржье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела об аварийном доме в поселке Новорудный Оренбургской области. В центральный аппарат по этому вопросу доложит руководитель регионального следствия Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ
Уголовное дело было возбуждено в связи с обращением жильцов дома. Здание, построенное в 1959 году, находится в непригодном для проживания состоянии: деформированы конструкции, осыпается штукатурка, затоплен подвал. Управляющая компания не обслуживает дом. Жильцы жаловались на проблемы чиновникам, но безуспешно.