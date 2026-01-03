Хоккейная «Лада» пополнилась лучшим голкипером ВХЛ

Хоккейный клуб «Лада» заключил двусторонний контракт с вратарем Кириллом Устименко до конца сезона 2025/26. Он будет выступать за команду под номером 3. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кириллу Устименко 26 лет. Он начал заниматься хоккеем в Гомеле, в 2011 году переехал в Санкт-Петербург. Кирилл Устименко является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2017 года. Он был выбран на драфте НХЛ 2017 года под 80-м номером «Филадельфией Флайерз». В 2019 году голкипер подписал трехлетний контракт с клубом, выступал за «Лихай Вэлли Фантомс» (АХЛ) и «Рединг Ройалз» (ECHL).

В 2022 году Кирилл Устименко перешел в «Трактор», дебютировав в КХЛ, а в следующем сезоне подписал контракт с «Витязем». В сезоне 2025/26 вратарь выступал за «Челны», а в середине октября он по обмену стал играть за ЦСК ВВС. За 14 матчей в составе самарских «летчиков» Кирилл Устименко одержал десять побед, показал процент отраженных бросков 95,2% и коэффициент надежности 1,19. Также он провел пять «сухих» игр. В декабре 2025 года Кирилл Устименко был признан лучшим голкипером ВХЛ.

Георгий Портнов