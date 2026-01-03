В Ижевске сформируют усиленные патрули для ночной уборки улиц
Дорожные службы Ижевска формируют усиленные патрули для ночной уборки улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города. Они будут обеспечивать проезд общественного и автомобильного транспорта, проход пешеходов по тротуарам.
Фото: администрация Ижевска
«Каждую ночь работают более 150 единиц техники. Днем на уборку улиц выходят более 115 спецмашин и 120 рабочих ручного труда. Комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики расчищают улично-дорожную сеть, зоны пешеходных переходов и межквартальные проезды»,— говорится в сообщении.
Дороги, тротуары и остановки обрабатываются противогололедными материалами. Продолжается вывоз снега с обочин городских магистралей.