В Ижевске сформируют усиленные патрули для ночной уборки улиц

Дорожные службы Ижевска формируют усиленные патрули для ночной уборки улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба администрации города. Они будут обеспечивать проезд общественного и автомобильного транспорта, проход пешеходов по тротуарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

«Каждую ночь работают более 150 единиц техники. Днем на уборку улиц выходят более 115 спецмашин и 120 рабочих ручного труда. Комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики расчищают улично-дорожную сеть, зоны пешеходных переходов и межквартальные проезды»,— говорится в сообщении.

Дороги, тротуары и остановки обрабатываются противогололедными материалами. Продолжается вывоз снега с обочин городских магистралей.