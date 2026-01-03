В Северной Осетии поезд «Москва-Владикавказ» столкнулся с автомобилем

Пассажирский поезд «Москва-Владикавказ» столкнулся с легковым автомобилем в Северной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел 13:18 на нерегулируемом железнодорожном переезде между станциями Муртазово и Эльхотово. Водитель легковушки выехал непосредственно перед составом.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние оказалось недостаточным для предотвращения столкновения. По предварительным данным, пострадавших нет. Сход подвижного состава не произошел.

Валентина Любашенко