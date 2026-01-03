В Самарской области на трассе М-5 временно ограничили движение маршруток и грузовиков

В Самарской области в субботу, 3 января, временно ограничено движение маршрутных и грузовых транспортных средств на трассе М-5 «Урал». Речь идет об участке от 98 до 129 км (Нефтегорский и Борский районы), включая подъезд к Оренбургу. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Причиной ограничения стали неблагоприятные погодные условия — сильный снег, метель и ограниченная видимость. Водителям рекомендуется заранее планировать поездки и не превышать скорость.

Георгий Портнов