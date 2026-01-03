В Татарстане в 2026 году на реализацию 50 программ направят 77 млрд рублей

В 2026 году в Татарстане планируется построить, отремонтировать и благоустроить около 3 тыс. объектов в рамках 50 республиканских программ. Общий финансовый лимит составит порядка 77 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По словам министра, в сфере жилищного строительства минимальный план по вводу жилья на текущий год составляет 3,175 млн кв. м. Из них 1,98 млн кв. м придется на индивидуальное жилье, 1,045 млн кв. м — на многоквартирное инвестиционное жилье и 150 тыс. кв. м — на социальную ипотеку. Программа капитального ремонта охватит 706 многоквартирных домов в 42 муниципалитетах.

Лимит программы «Наш двор» в 2026 году традиционно составит 10 млрд руб. К обустройству запланирована 561 придомовая территория. Кроме того, совместно с профильными министерствами запланирован ремонт и строительство 115 объектов образования, 92 объектов здравоохранения, 36 спортивных учреждений и 30 молодежных центров и лагерей.

Марат Айзатуллин также отметил, что республика примет участие в реализации пяти национальных проектов и трех госпрограмм, в рамках которых будет вестись мониторинг еще 172 объектов на сумму 17 млрд руб. Все необходимые соглашения с федеральными ведомствами уже заключены. На данный момент ведется подготовка документации для проведения торгов.

Анар Зейналов