На въезде в Усть-Катав два человека погибли в аварии

В Челябинской области на въезде в Усть-Катав произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП два человека погибли, еще трое пострадали, сообщает Госавтоинспекция региона.

Авария произошла вечером 3 января на 1622 км трассы М5 «Урал». По предварительным данным, автомобиль Renault Logan занесло на дороге, из-за чего он столкнулся с другим транспортным средством. Водитель первой машины и его 14-летний пассажир скончались на месте.

Травмы получили два пассажира Renault Logan – женщина 39 лет и двухгодовалый ребенок. Пострадал также пассажир второго транспортного средства.

На момент ДТП все были пристегнуты.