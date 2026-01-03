«Молот» объявил о назначении нового главного тренера

На пост главного тренера «Молота» назначен Лев Бердичевский. Об этом сообщает сайт клуба. В 2014 году специалист стал главным тренером курганского "Юниора". Также Бердичевский возглавлял молодежные команды "Русские Витязи", "СКА-Варяги", "СКА-1946", "Толпар" и "Сибирские Снайперы", в 2020 году исполнял обязанности главного тренера питерского СКА, в 2024 году был назначен на должность главного тренера красноярского "Сокола". В бытность игроками оба играли за «Молот» в одном звене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХЛ Фото: МХЛ

Ранее пост наставника пермской хоккейной команды покинул Альберт Мальгин.

Пермская команда располагается на 16 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 42 очка после 38 матчей. Регулярный чемпионат ВХЛ возобновится 5 января.