В Марий Эл в ДТП погиб один человек и пострадало трое детей

В Звениговском районе Марий Эл в результате столкновения двух легковых автомобилей погибла женщина, еще четверо человек, включая троих детей, госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Авария произошла днем 3 января на 12-м километре автодороги Звенигово — Шелангер — Морки. По предварительным данным, столкнулись автомобили Lada Granta и Skoda.

Пассажирка отечественного автомобиля 1981 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. Водитель Lada Granta и трое несовершеннолетних пассажиров из обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение.

На место происшествия выезжал заместитель прокурора Звениговского района. Ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

