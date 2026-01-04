В Черноземье 5 января будет облачно и морозно, от -8°С до -4°С

В понедельник, 5 января в регионах Черноземья сохранится облачная и морозная погода. Температура — от -8°С ночью до -4°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно. Ночью выпадет снег, температура составит -7°C. Днем — -4°C.

В Воронеже ночью — облачно, небольшой снег, -8°C. Днем — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, -4°C.

В Курске будет облачно. Ночью временами возможен небольшой снег при -6°C. Днем — -5°C.

В Липецке ночью ожидается облачная погода, небольшой кратковременный снег, -8°C. Днем — облачно с прояснениями, -5°C.

В Орле — без осадков. Ночью — облачно, -8°C. Днем — переменная облачность, -6°C.

В Тамбове в темное время суток — облачно, небольшой снег и 7°C мороза. Днем — облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег, -5°C.

Юрий Голубь