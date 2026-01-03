В Пензе в 2026 году продолжат реставрацию уездного училища Белинского

Реставрация здания бывшего уездного училища в Чембаре, связанного с именем В.Г. Белинского, продолжится в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реставрацию уездного училища Белинского завершат в 2027 году

Фото: Министерство культуры и туризма Пензенской области Реставрацию уездного училища Белинского завершат в 2027 году

Фото: Министерство культуры и туризма Пензенской области

Согласно ЕИС «Закупки», контракт стоимостью 67 млн руб. на реставрацию памятника был заключен в сентябре 2025 года с ООО НПЦ «Цера». Сейчас подрядчик завершает демонтаж деревянных конструкций и приступает к устройству инженерных сетей. В следующем году планируется ремонт фундамента, кровли, несущих конструкций, фасада и благоустройство территории. Полностью работы должны завершить к середине февраля 2027 года. Пока контракт исполнен на 12,1 млн руб.

Здание, открытое в 1822 году, последний раз реставрировалось в 70-х годах XX века. С 2022 года оно было закрыто из-за неудовлетворительного состояния. Новую жизнь памятнику культурного наследия федерального значения придала инициатива губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

ООО «Научно-производственный центр „Цера“» зарегистрировано в Пензе в августе 2008 года. НПЦ специализируется на научных исследованиях и разработках в области общественных и гуманитарных наук. С февраля 2014 года центром руководит Игорь Карев, ему же принадлежит 50% доли. Еще по 25% распределены между начальником управления делами губернатора и правительства Пензенской области Дмитрием Катковым и владельцем магазина «Евастиль» Павлом Белобрыкиным. Господин Карев также числится соучредителем и директором специализированного застройщика «Алаид». За 2024 год «Цера» заработала 528 тыс. руб. при обороте 54 млн руб. В портфолио центра имеется 136 госконтрактов на 579 млн руб. Основной заказчик — Минкульт России.

Нина Шевченко