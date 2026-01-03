Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербург потратил на закупку нового медицинского оборудования 3,87 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью выполнил расширенную программу модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году, сообщает пресс-служба Смольного. Объем финансирования программы составил 4,72 млрд рублей, что почти на миллиард (или на 20%) больше, чем в предыдущем году.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основная часть средств, 3,87 млрд рублей, была направлена на закупку современного медицинского оборудования. В городские поликлиники и амбулатории поступило 1396 единиц новой техники для оснащения и переоснащения. Еще 845 млн рублей инвестировали в капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения.

Господин Беглов подчеркнул, что здоровье петербуржцев является одним из десяти ключевых приоритетов стратегии развития города до 2030 года. Помимо модернизации первичного звена, в рамках этой стратегии ведется строительство новых медучреждений, обновление автопарка «Скорой помощи» и развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Все запланированные на 2025 год ремонтные работы завершены.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все