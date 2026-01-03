Петербург потратил на закупку нового медицинского оборудования 3,87 млрд рублей

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город полностью выполнил расширенную программу модернизации первичного звена здравоохранения в 2025 году, сообщает пресс-служба Смольного. Объем финансирования программы составил 4,72 млрд рублей, что почти на миллиард (или на 20%) больше, чем в предыдущем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основная часть средств, 3,87 млрд рублей, была направлена на закупку современного медицинского оборудования. В городские поликлиники и амбулатории поступило 1396 единиц новой техники для оснащения и переоснащения. Еще 845 млн рублей инвестировали в капитальный ремонт 19 объектов здравоохранения.

Господин Беглов подчеркнул, что здоровье петербуржцев является одним из десяти ключевых приоритетов стратегии развития города до 2030 года. Помимо модернизации первичного звена, в рамках этой стратегии ведется строительство новых медучреждений, обновление автопарка «Скорой помощи» и развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Все запланированные на 2025 год ремонтные работы завершены.

Андрей Маркелов