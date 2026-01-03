Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением жилищных прав сироты в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ситуацию с возможным нарушением жилищных прав сироты в Петербурге. Он поручил доложить ему о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом решении. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Поводом стало обращение, оставленное в комментариях официальной страницы СКР «ВКонтакте». Молодая женщина, имеющая статус сироты, сообщила о длительном непредоставлении ей положенного по закону жилья. По ее словам, профильные структуры отказываются включать ее в очередь, ссылаясь на наличие регистрации в квартире родственников, которая в текущем году планируется к продаже.

В Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу уже организована процессуальная проверка по данному факту. Следователи отметили, что предыдущие обращения заявительницы в уполномоченные органы не принесли результата, и необходимая помощь ей оказана не была. Теперь ситуация будет детально изучена.

Андрей Маркелов