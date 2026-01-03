Фасад Ямского рынка в центре Петербурга испортили вандалы

Вандалы нарисовали граффити на фасаде Ямского рынка, сообщает пресс-служба ГАТИ. Позже по камерам инспекторам удалось установить, как некая компания молодых людей мажет черной краской холст исторического Петербурга. Максимальное наказание за нарушения подобного рода — три года тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Испорченный фасад Ямского рынка со стороны Разъезжей улицы

Фото: Пресс-служба ГАТИ Испорченный фасад Ямского рынка со стороны Разъезжей улицы

Сотрудники ГАТИ сохранили запись для передачи в полицию. Ямской рынок является объектом культурного наследия федерального значения. Его построили в начале XIX века под руководством архитектора Василия Стасова.

В 60-е годы ХХ века в здании располагался Комиссионный магазин мебели и культтоваров № 42 - популярное место среди ленинградцев. Ямской рынок можно также заметить в советских картинах «Собачье сердце» и «О бедном гусаре замолвите слово».

Андрей Маркелов