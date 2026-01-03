Lumisfera, «Салават Юлаев», «Золушка» и «Оно. Первое пришествие»

В ближайшую неделю в Уфе выступят комик Надя Джабраилова, оркестры Avatar Cinematic Orchestra и Lumisfera и бэнд Devotion Mode, баянист Валерий Семин, исполнитель татарской эстрады Салават. В театрах покажут «Золушку», «Двенадцать месяцев», «Волшебные сказки Беатрис Поттер» и «Похищение девушки». Любителей хоккея ждут захватывающие матчи уфимского «Салавата Юлаева». В кинотеатрах покажут четыре кинопремьеры: «Оно. Первое пришествие», «Отец мать сестра брат», «Пункт назначения. Новый аттракцион» и «Джестер 2».

Концерты

4 января в «Огнях Уфы» состоится концерт «Легендарные хиты Depeche Mode. Enjoy the Symphony Show с оркестром». Шоу Enjoy the Symphony — это атмосфера хитов группы Depeche Mode в исполнении официального трибьют-бенда Devotion Mode. Премьера шоу прошла в марте 2023 года на сцене Кремлевского Дворца.

«Большая рождественская дискотека» прогремит 5 января в «Огнях Уфы». В этот вечер для гостей будут работать два танцпола: в зале «Колизео» гостей встретят DJ, кавер группы и ведущий. В соседнем ресторане «Брау Хаус» также не обойдется без ведущего, DJ и живой музыки. В программе — хиты 80-х, 90-х и 00-х.

7 января во Дворце молодежи выступит Валерий Семин — пропагандист русских песен и народных инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день». В репертуаре баяниста более 500 песен и инструментальных произведений: авторские песни и композиции, а также песни советского периода, застольные, комсомольские, военные, песни из кинофильмов и мультфильмов, популярные зарубежные мелодии, музыка народов мира и другие.

Поклонники stand-up 7 января могут посетить концерт Нади Джабраиловой — участницы проекта «Женский стендап» на ТНТ. Он состоится в «Dom печати» («Огни Уфы»). «Буду делиться тем, что поняла, и тем, что до сих пор так и не поняла. Жду всех, кому по душе уютный юмор о жизни, взрослении и поиске своего места. Ну, и кому просто кайф, тоже приходите», — обратилась Надя Джабраилова к своим зрителям.

8 января в конгресс-холле «Торатау» оркестр Lumisfera зажжет «Волшебный свет Нового года». В сиянии свечей гости вечера услышат мелодии, которые вернут их в детство: от «Щелкунчика» Чайковского, пролога к «Гарри Поттеру» и саундтрека к мультфильму «Анастасия» до популярных хитов Last Christmas и Jingle Bell Rock.

Два дня спустя, 10 января, на сцене «Торатау» состоится мультимедийное лазерное симфо-рок-шоу «Легенды русского рока» в исполнении Avatar Cinematic Orchestra. Зрители услышат лучшие хиты групп «Кино», «Ария», «Мумий Тролль», «Король и Шут», «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Ленинград», «Звери», Чайф» и других в симфонической обработке с оригинальными авторскими аранжировками.

Известный исполнитель татарской эстрады Салават выйдет на сцену Дворца борьбы 11 января — на следующий день после своего 66-летия. Салават исполнит новые песни и золотые хиты за тридцать пять лет своего творчества.

Спектакли

5 января в Молодежном театре покажут «Золушку» по сказке Шарля Перро. В центре сюжета – известная всем история о Золушке, которая по взмаху волшебной палочки превращается в принцессу. В ролях: Эльвира Шрайнер, Карина Ярмеева, Ренат Фатхиев, Любовь Никитина, Людмила Воротникова, Дмитрий Гусев, Елизавета Набиева, Лада Николаева, Марат Курбангалиев.

В Городском дворце культуры 6 января ансамбль народного танца Файзи Гаскарова представит зрителям свою версию драматической сказки писателя Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Балет — переплетение современной хореографии с народным танцем. Идея постановки состоит в том, чтобы пробудить в детях интерес к легендам и сказкам, научить различать добро и зло и воспитать в подрастающем поколении любовь к народной хореографии.

7 января в Театре кукол расскажут «Волшебные сказки Беатрис Поттер». В канун Нового года Беатрис очутилась в волшебной стране, где живут прекрасный кролик Питер, мудрый дядюшка Филин, озорные бельчата, добрая тетушка Ежиха и другие сказочные зверушки. Но покой этого уютного мира хочет похитить злой и завистливый Тролль. Только чистое, доброе сердце маленькой девочки может спасти зверят от происков коварного злодея.

9 января в Башкирском театре драмы зрители могут стать свидетелями «Похищения девушки». В башкирском селе старик Ажмагул односельчанам красочно и в полуправду описывает, как он в молодости на вороном коне лихо похитил свою Ямилю. В ролях: Эльвира Юнусова, Хаким Муртазин, Урал Аминов, Артур Кунакбаев, Айнур Ситдиков, Ирада Кадырова и другие.

Спорт

На следующей неделе хоккеисты уфимского «Салавата Юлаева» трижды встретятся на льду «Уфа-Арены» с соперниками в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 5 января «юлаевцы» попытаются обыграть нижнекамский «Нефтехимик», 8 января — екатеринбургский «Автомобилист», а 10 января — казахстанский «Барыс».

Кино

В кинотеатрах Уфы продолжаются показы фильмов «Елки-12», «Простоквашино», «Чебурашка 2», «Буратино» и других.

Среди кинопремьер — четыре фильма.

Ужасы «Оно. Первое пришествие». Молодая девушка с друзьями отправляется в уединённое место в надежде получить излечение от преследующей ее болезни. Но поездка превращается в кошмар, когда она сталкивается со зловещим духом, решившим использовать ее тело и разум как сосуд для своих разрушительных планов. В ролях: Джон Харлан Ким, Теренс Кроуфорд, Лука Аста Сарделис, Элизабет Каллен, Миа Чаллис и другие.

Ужасы «Джестер 2». Джестер, обладающий сверхъестественными силами злой фокусник в маске, в ночь на Хэллоуин охотится на одиноких жертв. Каждая встреча начинается с невинных фокусов и заканчивается кровопролитием. Сидящая в одиночестве в закусочной 15-летняя Макс, начинающая фокусница, становится новой целью. Джестер безмолвно садится за столик к девушке и предлагает показать ей карточный трюк, однако Макс раскрывает его схему и показывает свой трюк. Джестер оставляет ее невредимой, однако вскоре они встречаются вновь. В ролях: Майкл Шеффилд, Кейтлин Трентэм, Джессика Амбуэль, Дингани Беза и другие.

Ужасы «Пункт назначения. Новый аттракцион». Веселая компания отправляется на поиски заброшенного парка развлечений, с которым связана жуткая история — 15 лет назад он был закрыт из-за постоянных проблем с аттракционами: они калечили и даже убивали посетителей. В ролях: Шила Болл, Кристиан Брунетти, Тони ДеМилл, Уилбур Фицджералд и другие.

Трагикомедия «Отец мать сестра брат». Сын и дочь отправляются к одинокому отцу, живущему в американской глубинке, надеясь наконец-то поговорить по душам. Две сестры приезжают в Дублин к матери-писательнице, чья внутренняя отстранённость давно стала стеной между ними. А взрослые близнецы возвращаются в парижскую квартиру, где провели детство, чтобы попрощаться с прошлым. В ролях: Том Уэйтс, Адам Драйвер, Майем Биалик, Шарлотта Рэмплинг и другие.