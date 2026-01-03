Оставшихся без воды жителей села в Удмуртии переподключили к прежней водобашне

К вечеру 2 января жители села Васильевского в Красногорском районе Удмуртии стали получать воду в свои дома, сообщила во «ВКонтакте» глава муниципалитета Любовь Сергеева. Подача жидкости была ограничена из-за замерзания водонапорной башни 1 января.

«Проблема решена. Водонапорная башня в Васильевском замерзла, пришлось проводить переподключение к прежней водобашне»,— написала она. В эти дни жителям села подвозили воду.