В центре Петербурга задержали пьяного водителя каршеринговой машины с богатым прошлым

Росгвардейцы задержали на Бронницкой улице водителя каршерингового автомобиля, который находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ведомства по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент задержания пьяного водителя на каршеринговом автомобиле Haval в центре Петербурга

Информацию о нетрезвом водителе наряд вневедомственной охраны получил вечером 2 января от прохожего. Задержанного передали прибывшему наряду ДПС для оформления и проведения всех предусмотренных законом процедур.

Выяснилось, что водитель находился за рулем без прав и документов, удостоверяющих личность. По данным правоохранительных органов, этот гражданин уже имел уголовное прошлое — ранее он привлекался к ответственности за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Андрей Маркелов