Мишустин поручил создать единую платформу сбора и анализа данных по киберпреступлениям

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать единую платформу сбора и анализа данных по цифровым преступлениям на базе государственной информационной системы «Антифрод». Основная задача платформы — предотвращение мошеннических транзакций.

Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

В 2026 году правительство России разработает и представит проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с помощью использования информационно-коммуникационных технологий. Как сообщила пресс-служба правительства, в документе определят ключевые термины и ключевые показатели по борьбе с киберпреступностью в стране.

Документ подготовят и разработают Минцифры, МВД, ФСБ, Минэкономразвития, Минюст и Роскомнадзор. Работа будет осуществляться при участии администрации президента России, Верховного суда, Центрального банка, Генпрокуратуры и Следственного комитета. Срок сдачи документа в правительство назначен до 3 августа текущего года, а промежуточное представление проекта — до 12 мая.

Координировать работу по противодействию интернет-мошенникам будет федеральный оперативный штаб. Предложения по его созданию и составу персонала должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор.

В рамках проекта ответственные ведомства также проработают вопрос включения в пакет мер по противодействию нарушениям, совершаемых с помощью информационно-коммуникационных технологий и дополнительных инициатив. Как отметили в пресс-службе, среди них — активизация обмена данными банков, операторов связи, ведомств и цифровых платформ с помощью системы «Антифрод».

Господин Мишустин также поручил ужесточить противодействие дропперам и усилить ответственность операторов связи за заключение договора об оказании услуг в нарушение требований законодательства. Нарушением также будет считаться непринятие мер системы «Антифрод». Срок выполнения назначен до 10 апреля текущего года. Промежуточное представление — до 10 февраля.