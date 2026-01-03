Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чем известен захваченный США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выступил с заявлением по ситуации в Венесуэле. В частности он сообщил, что президент страны Николас Мадуро был захвачен в плен американскими войсками и вывезен из Каракаса. Подробности биографии лидера Венесуэлы — в справке «Ъ».

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Николас Мадуро

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Николас Мадуро Морос родился 23 ноября 1962 года в столице Венесуэлы Каракасе. В юности был членом левого молодежного движения «Разрыв» и марксистко-ленинской организации «Социалистическая лига».

В 1990-х работал водителем автобуса, в 1993-м стал основателем и руководителем профсоюза работников «Метрополитена Каракаса».

После неудавшегося государственного переворота 4 февраля 1992 года присоединился к основанному Уго Чавесом «Революционному боливарианскому движению – 200».

В 1994 году вошел в состав руководства РБД-200. В середине 1990-х основал левую организацию — «Боливарианскую силу трудящихся», в которой был координатором. В 1998-м участвовал в создании партии «Движение Пятая Республика» (ДПР). В том же году впервые был избран в Национальную ассамблею (однопалатный парламент). В 1999-м принимал участие в разработке новой конституции, до марта 2001 года возглавлял парламентскую фракцию ДПР, затем был членом комиссий по единому социальному развитию страны, изучению проблем занятости, финансам и др. В 2005-2006 годах был председателем парламента.

В 2006-2013 годах занимал пост министра иностранных дел в правительстве Уго Чавеса. В 2008 году вошел в состав руководства Единой социалистической партии Венесуэлы, учрежденной на базе ДПР. 10 октября 2012 года занял пост вице-президента Венесуэлы. В декабре того же года президент Уго Чавес провозгласил Мадуро своим преемником и призвал народ голосовать за него в случае проведения досрочных президентских выборов.

5 марта 2013 года Уго Чавес скончался, Мадуро стал исполняющим обязанности президента, руководителя правительства и верховного главнокомандующего национальными вооруженными силами. 14 апреля 2013 года он одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 50,6% голосов. 26 июля 2014 года он был избран председателем Единой социалистической партии Венесуэлы..

20 мая 2018 года при бойкоте основных оппозиционных партий в стране прошли президентские выборы, по итогам которых Мадуро был переизбран на второй срок, получив 67,8% голосов. Национальная ассамблея не признала переизбрание Мадуро, ее спикер Хуан Гуайдо провозгласил себя врио главы государства и призвал к свержению президента. Было предпринято несколько попыток переворота, однако Мадуро сохранил контроль над ситуацией в стране, Верховный суд и армия остались лояльны президенту.

На президентских выборах 28 июля 2024 года Николас Мадуро вновь одержал победу, набрав 51,95% голосов избирателей. О непризнании официальных итогов голосования заявили Аргентина, Коста-Рика, Панама, Перу, США, Уругвай, Парагвай (на этом фоне страны разорвали дипломатические отношения), некоторые страны Евросоюза.

Политический путь Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Президент Венесуэлы Уго Чавес (слева) беседует с главой МИД Николасом Мадуро во время встречи с китайскими бизнесменами во дворце Мирафлорес в Каракасе, 2006 год

Фото: Fernando Llano / AP

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Глава МИД Колумбии Фернандо Араухо (слева) и Николас Мадуро во дворце Сан-Карлос в Боготе, 2007 год

Фото: Gabriel Cruz / Foreign Ministry / Handout / Reuters

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Глава МИД Венесуэлы в аэропорту Комалапа, по пути на инаугурацию президента Сальвадора Маурисио Фунеса, 2009 год

Фото: Edgar Romero / AP

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Николас Мадуро по пути на заседание Южноамериканского союза Наций, созванного для обсуждения политического кризиса между Колумбией и Венесуэлой в столице Эквадора Кито, 2010 год

Фото: Dolores Ochoa / AP

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Николас Мадуро и глава МИД Боливии Давид Чокеуанка (справа) после встречи в Ла-Пасе, 2010 год

Фото: Juan Karita / AP

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

На пресс-конференции в Сантьяго после встречи с главой МИД Чили Альфредо Морено, 2010 год

Фото: Roberto Candia / AP

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Николас Мадуро после пресс-конференции в Каракасе. В тот день он направил ноту протеста правительству Колумбии, обвинившего власти Венесуэлы в укрывании на своей территории членов революционной организации FARC, 2010 год

Фото: Ariana Cubillos / AP

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Во время официальной церемонии приветствия по прибытии во дворец Итамарати в Бразилии, 2011 год

Фото: Eraldo Peres / AP

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

С лидерами стран на шестом Саммите Америк в Картахене (Колумбия), 2012 год

Фото: Fernando Llano / AP

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Николас Мадуро в должности вице-президента Венесуэлы во время демонстрации сторонников президента республики Уго Чавеса, проходившего лечение от рака на Кубе, февраль 2013 года

Фото: Ariana Cubillos / AP

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Вице-президент Николас Мадуро и председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо приветствуют слушателей ежегодного обращения президента к нации в Каракасе, 2013 год. Мадуро впервые представил доклад от имени главы республики Уго Чавеса

Фото: Fernando Llano / AP

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Николас Мадуро обращается к гражданам, прибывшим на церемонию прощания с покойным президентом Уго Чавесом в Каракасе, март 2013 года

Фото: Rodrigo Abd / AP

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»&lt;br> На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

«Я сын Чавеса, так я себя ощущаю, причем я никогда не думал, что он возложит на меня такую ответственность»
На фото: избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро приветствует сторонников по пути на церемонию инаугурации, апрель 2013 года

Фото: Gil Montano / AP

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Николас Мадуро на митинге, 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

С супругой Силией Флорес (справа) на военном параде в Москве, май 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Во время траурной процессии по захоронению бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса в военном музее в Каракасе, 2013 год

Фото: Fernando Llano / AP

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Кандидат в президенты Венесуэлы Николас Мадуро на предвыборном митинге в апреле 2013 года. Во время митинга он заявил, что покойный Уго Чавес явился ему во сне в образе «очень маленькой птички», чтобы дать свое благословение

Фото: Ariana Cubillos / AP

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Николас Мадуро с супругой Силией Флорес приветствуют сторонников во время предвыборного митинга в Каракасе, 2018 год

Фото: Carlos Jasso / File Photo / Reuters

