Башкирия сохранила результаты в национальном рейтинге по объему инвестиций

За девять месяцев прошлого года Башкирии удалось сохранить 14 место в России и второе в Приволжском федеральном округе в национальном рейтинге по объему инвестиций.

По данным пресс-службы правительства республики, частные инвестиции показали рост на 1,6%, до 400 млрд руб. Наибольший рост продемонстрировали обрабатывающие производства — на 26%, гостиницы и общепит — на 30%, а также сфера водоснабжения. В стоимостном выражении наибольший прирост в обработке — на 20 млрд руб., в водоснабжении и сельском хозяйстве — по 1,2 млрд руб., отметили в кабмине.

Инвестиционный портфель региона насчитывает около 2,5 тыс. проектов на общую сумму 1,3 трлн руб. Резиденты пяти ТОР за девять месяцев инвестировали более 3,9 млрд руб., что в 1,6 раза превышает показатель за весь 2024 год.

Олег Вахитов