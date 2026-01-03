С 31 декабря в Башкирии произошло 45 пожаров

С 31 декабря 2025 года по 3 января в Башкирии произошло 45 пожаров, при которых погибли два, а спасены три человека. Эти данные были озвучены на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона, сообщила пресс-служба правительства Башкирии. За аналогичный период прошлого года количество пожаров было на 11 больше.

В 53% случаев с конца 2025 года основным местом возникновения пожаров стали индивидуальные жилые дома и надворные постройки. В 48% причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в 22% — нарушение правил устройства и эксплуатации печей, а неосторожное обращение с огнем привело к пожарам в 20% случаев.

В результате ДТП в республике погибли два человека, 14 получили травмы и спасены два человека.

Олег Вахитов