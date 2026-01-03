Бар «Географ» в центре Екатеринбурга объявил о своем закрытии

Бар «Географ» в центре Екатеринбурга на ул. Куйбышева, 61, объявил о своем закрытии. Как указано в социальных сетях заведения, бар будет работать до середины января.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«09.01 мы с командой решили поставить финальную тусовочную точку»,— говорится в сообщении заведения. Причины закрытия не объясняются, отмечается лишь, что «так сложились обстоятельства».

Крафтовый бар в ТЦ «Наутилус» работал с 2018 года.