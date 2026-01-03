Глава СКР ждет доклад по жалобе жителей Башкирии на состояние дороги

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю республиканского управления по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах проверки по обращению жителей деревни Красный Ключ.

Как сообщил информационный центр СКР, в ведомство обратились жители Красного Ключа с жалобой на проблему с единственной дорогой. В декабре прошлого года на ней произошла авария, в результате которой она пришла в непригодное состояние. Это привело к затруднениям в передвижении жителей, а также ограничило проезд транспорта, включая школьный автобус и транспорт экстренных служб. Обращения граждан в различные инстанции не дали результатов, отметили в пресс-службе СКР. По данному факту республиканское управление ведомства начало процессуальную проверку.

Олег Вахитов