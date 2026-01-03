Российские войска заняли село Бондарное в ДНР

Подразделения российской «Южной» группировки войск заняли село Бондарное в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве уточнили, что за сутки группировка нанесла удары по формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады территориальной обороны.

Бои велись в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка в ДНР. Также был уничтожен склад материальных средств.