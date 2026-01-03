Систему теплоснабжения Красновишерска усилят новыми котлами

В Красновишерск доставлены два новых котла мощностью 5 МВт каждый, они будут использоваться для улучшения теплоснабжения города. Об этом сообщает пресс-служба краевого минЖКХ.

Новые котлы установят в котельных N2 и N11, снабжающих теплом жилой фонд города и, в частности, микрорайон Нефтяники. Монтаж начнется 5 января, все работы, в том числе пуско-наладка, займут около недели. После чего котлы будут введены в работу.

Как ранее сообщал Ъ-Прикамье», в конце декабря 2025 года в ряде жилых домов Красновишерска снизилась подача тепла. При этом температура воздуха в городе опускалась до минус 40 градусов. Ситуацию в Красновишерске взяла на контроль прокуратура. В результате снижения параметров подачи коммунального ресурса отмечаются ненормативные показатели в ряде жилых домов муниципального округа. В настоящее время проводятся работы по регулировке параметров работы оборудования котельных»,— сообщили в пресс-службе надзорного органа.