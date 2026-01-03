Apple настраивают на перемены

В Apple готовятся к смене руководства. Инсайдеры всерьез прогнозируют скорый уход Тима Кука с поста гендиректора корпорации на фоне парадоксально рекордных продаж iPhone по итогам 2025 года. Вероятно, компания назовет имя нового руководителя уже в конце января, писала Financial Times. Что происходит с IT-гигантом? И чего ожидать от Apple в новом году? С подробностями — Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Godofredo A. Vasquez / AP Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

Источники Reuters и Financial Times в конце 2025 года единодушно утверждали, что глава Apple Тим Кук собрался «на пенсию». По данным журналистов, гендиректор компании якобы уже запустил процесс передачи руководства преемнику. Однако позднее журналист и инсайдер Apple Марк Гурман уточнил, что Кук по-прежнему увлечен работой и не хочет покидать компанию как минимум до ухода Дональда Трампа из Белого дома. Но почему в качестве дедлайна было выбрано именно это событие, Гурман не уточнил. В любом случае корпорации лучше не затягивать с обновлением топ-менеджмента, уверен финансовый консультант из Нью-Йорка Эдвард Аминов: «В любой компании все идет циклами. Сейчас вот у нас новая эра Artificial Intelligence. Когда руководитель долгое время находится на своем посту, инвесторы не то чтобы начинают нервничать, но они хотят что-то новое. Уже пришло новое поколение, уже все намного быстрее. И сейчас мы видим, как Китай уверенно конкурирует с Apple, южнокорейская Samsung тоже не расслабляется. То есть у американской корпорации уже нет чего-то новаторского. Apple это просто качественная и порой даже дорогая продукция. По моему мнению, компании не нужно бояться перемен, хуже не будет».

Внутри корпорации считают, что сейчас для смены руководства не самое подходящее время. Однако там не отрицают, что готовы к назначению нового гендиректора. По данным источников Bloomberg, фаворитом гонки на место Кука стал Джон Тернус, глава инженерного направления в Apple. Собеседники Financial Times, в свою очередь, подчеркивают, что окончательного решения по кандидатуре нового гендиректора пока нет. Новым управляющим действительно может стать человек из технического отдела, считает блогер Валентин Петухов: «В любом случае речь не идет о скоропалительной смене генерального директора. И если Тим Кук реально уходит, очевидно, уже аккуратно передаются дела. Новый глава компании может оказаться человеком больше про технологии, в отличие от Кука, который все-таки управленец и построил сумасшедшую логистику внутри компании. Есть мнение, что с 2011 года это утратило в каком-то смысле свое визионерство. Но я не удивлюсь, если Тим Кук останется в совете директоров, чтобы успокоить инвесторов и не потерять стоимость акций.

Скорее всего, все будет сделано максимально аккуратно для того, чтобы минимизировать стрессы и колебания рынка».

Financial Times утверждает, что возможный уход Кука не связан с текущими показателями компании. Едва ли журналисты ошибаются. При Куке капитализация Apple впервые превысила $4 трлн. Кроме того, компания продолжила прибыльные выпуски iPhone и перевела компьютеры Mac на процессоры ARM собственной разработки. Американские СМИ называли уход Стива Джобса «концом эры» и выражали сомнение в перспективах корпорации без своего основателя. Возможный уход Кука воспринимается аналитиками более спокойно. Потому что теперь перед компанией стоит совсем другая задача — Apple нужен прорыв в сфере передовых технологий, полагает венчурный инвестор и основатель фонда Davidovs VC Ник Давыдов: «Сейчас компания находится в интересной позиции, когда у нее все еще доминирующее положение на рынке, огромная сеть дистрибуции и есть возможность выиграть в гонке искусственного интеллекта. Правда, для этого, наверное, придется докупить какие-то компании. Поскольку у них нет внутренних сильных департаментов, которые могут заниматься своими ИИ-моделями, самым логичным для них было бы приобретение Anthropic. У Apple есть для этого деньги и база, на которой можно развиваться, потому что их чипы по-прежнему лучшие на рынке. Особенно хорошо они подходят как раз для того, чтобы делать инференс AI-моделей на девайсах. Кроме того, у корпорации огромная платежеспособная, обеспеченная база клиентов».

Как отмечает Forbes, за последние пять лет почти все новые продукты Apple провалились, в том числе гарнитура виртуальной реальности, iPhone Mine, iPhone Plus, а также iPhone Air. Но это не помешало компании увеличить годовую выручку со $108 млрд в 2011 году до почти $400 млрд в 2022-м. Впрочем, инвесторы настаивают, что в перспективе финансовый успех Кука вряд ли компенсирует инновационный застой последних лет.

Леонид Пастернак