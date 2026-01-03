ХК «Металлург» внес Евгения Кузнецова в список отказов

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» поместил нападающего Евгения Кузнецова в список отказов. Это означает, что в ближайшие 48 часов любая команда может заключить с игроком контракт и включить его в свой состав. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Евгений Кузнецов вступил в «Металлург» в 2025 году. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей, набрав девять очков.

В настоящий момент «Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.