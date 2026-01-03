В Ижевске мальчик пострадал из-за взрыва петарды в банке из-под газировки

7-летний мальчик получил тяжелую травму глаза после взрыва петарды в банке из-под газированного напитка во время прогулки 1 января на улице в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

«Мальчик вместе с родителями и компанией друзей вышли на улицу. Пока взрослые общались, дети в стороне взрывали петарды по типу “Корсар”. В очередной раз положив бомбочку в жестяную банку из-под газированного напитка, мальчик понял, что хлопка не произошло»,— говорится в сообщении.

После этого несовершеннолетний нагнулся проверить, почему петарда не взорвалась. В этот момент раздался хлопок. Ребенок получил тяжелую травму глаза.

Еще один случай 1 января произошел с 15-летним подростком. У него в руках взорвалась бомбочка. Это произошло в момент, когда он отвлекся. В результате несовершеннолетний получил травму руки.