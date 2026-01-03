Семь человек пострадали в ДТП с участием трех легковушек и автобуса в Удмуртии

Семь человек, из них пятеро взрослые и двое детей, пострадали в ДТП с участием трех легковых автомобилей и рейсового автобуса на федеральной трассе в Алнашском районе Удмуртии. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло 2 января около 17:00. По предварительным данным, автомобиль «Ниссан Кашкай» под управлением 66-летнего водителя столкнулся с машиной «Хонда», которой управлял 37-летний водитель. В дальнейшем в «Хонду» врезался автомобиль «Лада Гранта», которым управляла 41-летняя женщина. Кроме того, отечественный автомобиль задел рейсовый автобус «Кинг Лонг». Им управлял 57-летний шофер.

«Водитель автомобиля “Хонда” и его пассажиры — дети 1 года и 8 лет, женщина 34 лет, — а также водитель автомобиля “Ниссан Кашкай” и его пассажиры — женщина 63 лет и мужчина 30 лет — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение»,— говорится в сообщении. Водитель и пассажиры рейсового автобуса не пострадали.

Сотрудники МЧС проводили деблокировку пострадавших. ГАИ устанавливает причины и обстоятельства ДТП.