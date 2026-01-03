В Пермском крае незначительно подорожал газ

С начала 2026 года в Пермском крае действуют новые розничные цены на природный газ. Согласно решению минтарифов от 19 декабря, размещенном на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», с 1 января 2026 года в Пермском крае установлены следующие розничные цены на природный газ (с учетом НДС): при оплате по прибору учета: в квартире с газовым счетчиком на приготовление пищи и нагрев воды — 8 рублей 75 копеек за 1 куб. м; в жилых помещениях с газовым счетчиком на отопление и приготовление пищи — 7 рублей 35 копейки за 1 куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Последний раз цены на газ в Прикамье росли 1 июля 2025 года, тогда они увеличились на 11%. Сейчас рост поставил 1, 6% - на 12 и 14 копеек соответственно.