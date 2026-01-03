Налоговая ликвидировала ИП умершего директора пермского рынка

Налоговая инспекция прекратила статус индивидуального предпринимателя Реваза Шенгелия, говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 24 декабря 2025 года – в связи со смертью предпринимателя.

Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Реваз Шенгелия

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни. Господин Шенгелия владел ООО «Торговый комплекс “Центральный”», которое управляет Центральным рынком. В качестве ИП ему принадлежит ряд участков, на которых расположен торговый объект. ТК «Центральный» управляет самым большим торговым объектом на территории города, который занимает площадь около 10 га в центре города. В последние годы застройщики вели переговоры о выкупе земель под Центральным рынком с целью их комплексного редевелопмента.