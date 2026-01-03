В Прикамье изменились тарифы на электроэнергию

Минтарифов Пермского края установило новые предельные тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Согласно постановлению, опубликованному на сайте министерства 19 декабря, тарифы выросли с 1 января 2026 года.

Так, для одноставочного тарифа (городское поселение, для домов с газовыми плитами) стоимость одного киловатт-часа увеличилась с 6, 18 до 6,28 руб. для домов с электроплитами и домов в сельской местности – с 4, 57 руб. до 4,65 руб. за кВт/Ч. Рост составил 1, 6%.

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток в городах, составит: днем – 7, 08 руб. за 1 кВт/Ч, ночью – 4, 26 руб. за 1 кВт/Ч.