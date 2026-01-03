Жительница Башкирии перевела мошенникам более 5 млн руб

За прошедшие сутки жители Башкирии перевели мошенникам почти 5,5 млн руб. В пресс-службе ГУ МВД России по республике сообщили о двух инцидентах. Пенсионерка из Бижбулякского района отдала злоумышленникам более 5 млн руб., а студентка из Уфы — более 400 тыс. руб.

Мошенники, позвонившие пенсионерке, представились инвесторами. 66-летней жительнице Башкирии предложили инвестировать накопления в «выгодные проекты». Злоумышленники гарантировали пенсионерке прибыль. Под их влиянием жертва отдала все накопленные деньги.

29-летнюю студентку мошенники убедили в необходимости перевести накопления на новый банковский счет. По их словам, перевод нужно было осуществить в целях «предотвращения мошеннических операций» и сохранения денег. Жертва перевела на указанный счет свыше 400 тыс. руб.