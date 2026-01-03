В Сабинском районе Татарстана в ДТП погибли два человека

В Сабинском районе Татарстана в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще двое несовершеннолетних госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Авария произошла 2 января около 13:00 вблизи поселка Лесхоз. По предварительным данным, водитель BMW X6 выехал на полосу встречного движения и задел автомобиль Lada Xray, который после столкновения вылетел в кювет.

Пассажирка Lada Xray скончалась на месте, водитель отечественного автомобиля умер в больнице. Двое детей в возрасте 7 и 15 лет доставлены в медицинское учреждение. Водитель BMW серьезно не пострадал.

На место происшествия выезжал прокурор Сабинского района. Ход процессуальной проверки взят на контроль в ведомстве.

Анар Зейналов