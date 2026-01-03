В Челябинской области спрос на тренеров вырос на 74% за год

За 2025 год количество предложений о подработке для тренеров по зимним видам спорта в Челябинской области увеличилось на 74%. Средний размер предлагаемого заработка для них составил 32,5 тыс. руб. в месяц. Исследование подготовили аналитики сервиса «Авито Подработки».

Кроме того, исполнители на 188% чаще откликались на подобные предложения. Во время новогодних праздников высоким спросом пользовались тренеры по горным лыжам и другим видам зимнего спорта.

В целом по России в 2025 году подработку фитнес-тренерам предлагали на 90% чаще. Заметнее всего вырос интерес к хоккею – спрос на инструкторов вырос на 47% по сравнению с 2024 годом. Также россияне стали на 26% активнее искать тренеров по фигурному катанию, на 13% – по лыжному спорту