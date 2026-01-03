В Екатеринбурге Volkswagen врезался в стоявший автомобиль, один человек погиб

Водитель автомобиля Volkswagen врезался в автомобиль Kia, стоявший на обочине с включенной аварийной сигнализацией, водитель стоявшего автомобиля погиб. Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, авария произошла на 17-м км Сибирского тракта в направлении Екатеринбурга.

По словам водителя Volkswagen, он поздно заметил стоявший на обочине автомобиль, из-за этого и врезался в него. Водитель Kia скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По данным ГИБДД, погибший мужчина — 49-летний житель города Верхняя Пышма, имел 14-летний стаж вождения. Водителю автомобиля Volkswagen 64 года, он имеет 34-летний стаж вождения. По результатам освидетельствования опьянение не установлено.