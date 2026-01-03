СК начал проверку по жалобам на состояние клуба в хуторе Ростовской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о разрушении единственного сельского клуба в х. Павло-Очаково Азовского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отмечает Следком, в интернете появились сведения о ненадлежащем содержании здания культурного учреждения. Строение возвели более 40 лет назад, сейчас оно находится в критическом состоянии.

В здании осыпается кирпичная кладка фасада и штукатурка на стенах, частично обрушилось остекление, не работает отопительная система. Многократные обращения жителей в компетентные органы не дали результата.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде провести процессуальную проверку и представить доклад о предварительных и итоговых результатах.

Выполнение поручения и ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.

Валентина Любашенко