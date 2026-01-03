Аэропорты Волгограда и Краснодара возобновили работу

Аэропорты Волгограда и Краснодара (Пашковский) возобновили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Меры ограничения были введены в связи с режимом беспилотной опасности в Волгоградской области и Краснодарском крае.

Ограничения в аэропорту Волгограда были сняты в 01:52 мск. В период действия ограничений один самолет «ушел» на запасной аэродром. По словам господина Кореняко, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Краснодара (Пашковский) обслуживание рейсов будет осуществляться с 09:00 мск в соответствии с действующим извещением летному составу (NOTAM), сообщил представитель Росавиации. Согласно NOTAM, с 11 сентября аэропорт Краснодара может выполнять полеты воздушных судов с 09:00 до 19:00 мск.