Ракета Falcon 9 вывела на орбиту итальянский спутник двойного назначения

Ракета Falcon 9 вывела на низкую околоземную орбиту радиолокационный спутник COSMO-SkyMed второго поколения. Он будет эксплуатироваться Итальянским космическим агентством и Министерством обороны Италии. Об этом сообщили на сайте компании SpaceX, разработавшей ракету-носитель.

Запуск ракеты состоялся в пятницу в 18:09 по тихоокеанскому времени (05:09 в субботу по московскому времени) со стартовой площадки SLC-4E, расположенной на базе Космических сил США «Ванденберг» в Калифорнии. Спустя примерно 13 минут космический аппарат массой 2,2 т был успешно выведен на целевую орбиту высотой 619 км. Космический аппарат пополнил орбитальную группировку из шести подобных спутников.

COSMO-SkyMed предназначен как для военного, так и для гражданского использования. В гражданской сфере его применяют для мониторинга судов в Средиземном море, ликвидации последствий стихийных бедствий, охраны окружающей среды, разведки месторождений полезных ископаемых, управления сельскохозяйственными угодьями и климатических исследований. Параллельно он используется в целях обороны и национальной безопасности.

Это был 21-й полет Falcon 9. После вывода спутника на орбиту ракета совершила управляемую вертикальную посадку на площадку LZ-4 на базе в Калифорнии.