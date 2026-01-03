Глава СКР затребовал доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей дома в Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав жильцов ветхого дома в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появились жалобы о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Куйбышева в городе Перми, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. В декабре 2025 года в здании 1917 года постройки произошла коммунальная авария: оказались затоплены жилые помещения, прекращена подача газо- и водоснабжения, а также отопления. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается.

СУ СК России по Пермскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.