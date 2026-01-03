В 2025 году в Пермском крае кратно вырос спрос на специалистов с ИИ-навыками

В прошлом году на рынке труда Пермского края работодатели опубликовали 615 вакансий с требованием или пожеланием наличия навыков работы с искусственным интеллектом, сообщает рекрутинговое агентство hh.ru. Это в 1,7 раза больше, чем в 2024 году.

Основной спрос на специалистов с ИИ-навыками приходится на компании из финансового сектора – 33%. На втором месте – IT (26%), на третьем – компании из отраслей электроники, приборостроения и бытовой техники.

Чаще всего с навыками работы с нейросетями или готовностью им обучиться компании ищут менеджеров по продажам – 9% вакансий или каждое десятое предложение, инженеров по эксплуатации – 8%, менеджеров по маркетингу – 7%.