Пожар на рынке в Сергиевом Посаде распространился на 3 тыс. квадратных метров

На территории рынка «Щедруха» в Сергиевом Посаде произошел пожар, сообщили в МЧС. Огонь распространился на площадь 3 тыс. кв. м.

По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания не называются. К тушению огня привлекли 54 человека, задействовано 17 единиц техники.

Рынок находится в центре города — на улице 1-я Рыбная, дом 15. Там продаются продукты, одежда, товаров для дома и техника. Согласно данным Rusprofile, ООО «ТД "Щедруха"» было зарегистрировано в 2004 году.