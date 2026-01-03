Дмитриев назвал правых надеждой для Европы

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что правые силы Европы выглядят «единственной реальной надеждой» для Евросоюза. Об этом господин Дмитриев написал в соцсети X.

«По крайней мере, они признают то, что видят все — массовую миграцию, экономический спад, подавляющую бюрократию и нарастающий упадок в ЕС»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который заявил, что сейчас — лучший момент для того, чтобы быть европейцем. «США, Китай и Россия относятся к Европе не просто как к партнеру или сопернику. Они рассматривают ее как конкурирующую модель, неудобную альтернативу»,— заявил господин Алеманно. По его словам, ЕС представляет собой систему, которая совмещает рыночную экономику с социальной защитой и демократией, показывая миру, что возможен и такой путь развития.

В Европе по итогам выборов в Европарламент 2024 года закрепились позиции крайне правых партий, выступающих против иммиграции и высказывающих несогласие с дальнейшей военной и финансовой помощью Украине. В нескольких странах за это время сформировались правительства под руководством правых консерваторов.

