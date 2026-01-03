Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дмитриев назвал правых надеждой для Европы

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев считает, что правые силы Европы выглядят «единственной реальной надеждой» для Евросоюза. Об этом господин Дмитриев написал в соцсети X.

«По крайней мере, они признают то, что видят все — массовую миграцию, экономический спад, подавляющую бюрократию и нарастающий упадок в ЕС»,— написал господин Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал пост итальянского юриста Альберто Алеманно, который заявил, что сейчас — лучший момент для того, чтобы быть европейцем. «США, Китай и Россия относятся к Европе не просто как к партнеру или сопернику. Они рассматривают ее как конкурирующую модель, неудобную альтернативу»,— заявил господин Алеманно. По его словам, ЕС представляет собой систему, которая совмещает рыночную экономику с социальной защитой и демократией, показывая миру, что возможен и такой путь развития.

В Европе по итогам выборов в Европарламент 2024 года закрепились позиции крайне правых партий, выступающих против иммиграции и высказывающих несогласие с дальнейшей военной и финансовой помощью Украине. В нескольких странах за это время сформировались правительства под руководством правых консерваторов.

Подробнее — в материале «Ъ» «К новой правой нормальности».

Новости компаний Все